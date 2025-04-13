Посол РФ в Британии Келин заявил, что США при Трампе не стали союзником России

США при президенте Дональде Трампе не стали союзником Российской Федерации. Об этом в интервью "Би-би-си" заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о потеплении отношений между Москвой и Вашингтоном, учитывая благосклонное отношение нового хозяина Белого дома.