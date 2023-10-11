Для любителей творчества: в Ялте пройдёт арт-фестиваль «Город Золотой»

14 октября в Ялте пройдёт арт-фестиваль «Город Золотой». На городской набережной гостей ждут яркие творческие мероприятия – художественные выставки, множество мастер-классов, кинопоказы, концертная программа, пленэр и многое другое.
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