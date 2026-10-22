В ходе визита на платформу «Левиафан» премьер-министр Нетаниягу и министр энергетики Эли Коэн подчеркнули, что добыча природного газа обеспечивает Израилю значительные бюджетные поступления, … .
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