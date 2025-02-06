СВО поддерживают 67% россиян. Количество несогласных снизилось

Данные телефонного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют, что спустя почти три года с начала специальной военной операции (СВО) уровень поддержки решения о её проведении составляет 67%.
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