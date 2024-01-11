Алиев: Азербайджан не откроет границу с Арменией пока закрыт Зангезурский коридор

Азербайджан не откроет границу с Арменией, если не будет открыт Зангезурский коридор. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам, передает "Интерфакс Азербайджан".
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