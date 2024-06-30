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Судьбу президента США определит его супруга. Комментарий Георгия Бовта

Судьбу президента США определит его супруга. Комментарий Георгия Бовта

У руководства Демократической партии теоретически есть разные варианты. Но они еще не тестировались в американской истории именно на действующем президенте, и для демократов лучшим вариантом, возможно, окажется ничего уже не менять, считает политологПосле провального выступления Джо Байдена на первых дебатах с Дональдом Трампом Демократическая партия рассматривает возможность замены кандидата, пишет влиятельная The Washington Post.

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