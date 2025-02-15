Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Витковский
    ... даже дрессированные животные в цирке периодически получают кнут...«Не смейте трогат...
  • Александр Ляхов
    Деревня! Молодеж в районах всегда дралась из-за девушек своего района.«Не смейте трогат...
  • Anatoliy Fomin
    анготупизация ведет к деградации...В Госдуму внесён ...

Германское издание поражено до глубины души и уязвлено до печенок! Оно узрело в России немыслимое!

Германское издание поражено до глубины души и уязвлено до печенок! Оно узрело в России немыслимое!

МИХАИЛ  ОНУФРИЕНКО Der Spiegel приводит пример русского блогера Алены Владимирской, которая рассказала в интернете, как она ужинала с подругой в модном ресторане в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TB
Tatyana Boyko
Подумайте лучше, а думают ли так же украинцы, как вы ?? Это они не убирают Зеленского, это они продолжают вступать в всу! Это и другое - они ненавидят русских! А мы их жалеем и ребята наши, именно наши гибнут за них! Очень обидно со стороны это смотреть и терпеть.
Ответить
3 час.
Елена Филиппова
Наши враги, хоть на Западе, хоть на Востоке, никак не могут уяснить, что нам не территории были нужны, а люди - наши люди,  страдающие от фашизма и геноцида. А территории у нас своей - выше крыши, хоть бы на карту посмотрели. Впрочем, вряд они в картах разбираются, про историю и вовсе молчим.
Ответить
3 час.
Владимир Алтайцев
Не  торопитесь  чепчики  в  воздух  бросать.Политика  эт о  не  машина, которая  работает в заданном  ритме. Но и машина  может  остановиться. А политика  неостановима, но никто не знает, что будет завтра в той  или иной  стране.
Ответить
2 час.
наверх