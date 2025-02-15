Германское издание поражено до глубины души и уязвлено до печенок! Оно узрело в России немыслимое!

TB Tatyana Boyko Подумайте лучше, а думают ли так же украинцы, как вы ?? Это они не убирают Зеленского, это они продолжают вступать в всу! Это и другое - они ненавидят русских! А мы их жалеем и ребята наши, именно наши гибнут за них! Очень обидно со стороны это смотреть и терпеть.

Елена Филиппова Наши враги, хоть на Западе, хоть на Востоке, никак не могут уяснить, что нам не территории были нужны, а люди - наши люди, страдающие от фашизма и геноцида. А территории у нас своей - выше крыши, хоть бы на карту посмотрели. Впрочем, вряд они в картах разбираются, про историю и вовсе молчим.