Более 70 улиц Севастополя останутся без воды 19 января

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят подачу воды в пятницу.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал», отключения пройдут по адресам: до 20:00 улица Горпищенко; улица Ромашковая; улица Маслиновая; улица Муромская; улица Генерала Саймонова; улица Килевая; улица Адмирала Клокачёва; улица Костромская; улица Фильченкова; улица Вологодская; улица Ладожская; улица Томская; улица Бакуниной; улица Ярославская; улица Астраханская; улица Витебская; улица Синопская; улица Могилевская; проезд Скалистый; улица Жерве; улица 2-я Бастионная; улица Паршина; улица Цыбулько; улица Красносельского; улица Одинцова; улица Хрулёва; улица Адмирала Макарова; улица Загорулько; улица Окопная; улица Истомина; улица Карла Либкнехта; улица Николая Островского; улица Матроса Кошки; переулок Юферова; улица Скалистая; улица Артёма Бойко; улица Лётчика Шаталина; улица Старшины Бабажанова; улица Мельника; улица Каштановая; СТ в районе Лабораторного шоссе; СТ в районе посёлка Дергачи; СТ в районе Максимовой дачи; улица Богданова 12, 12/а, 14/в; проезд Генерала Мельника; улица Владимира Шевалёва; улица Колодкина; улица Токарева; шоссе Аэродромное; улица Отрадная; улица Шабалина; переулок Папоротниковый; переулок Аэродромный; улица Планерная; улица Кедрина; улица Вакуленчука, 53; шоссе Фиолентовское; улица Гидрографическая; посёлок Дальний; улица Льва Толстого, 50-64; улица Руднева, 7, 9; улица Соловьёва; СТ «Вишенка»; улица Михаила Грешилова; улица Генерала Ракова; улица Молочная; улица Колодезная; шоссе Камышовое; село Штурмовое.