Renault Sandero с ребенком-пассажиром врезался в дерево в Новосибирске

Авария с участием несовершеннолетнего произошла накануне в Кировском районе Новосибирска. В 18 часов 55 минут водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Land Rover, двигался по улице Первомайская и напротив дома №25 столкнулся со стоящим на обочине Renault Sandero, после чего Renault врезался в дерево.