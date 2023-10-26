Renault Sandero с ребенком-пассажиром врезался в дерево в Новосибирске

Авария с участием несовершеннолетнего произошла накануне в Кировском районе Новосибирска. В 18 часов 55 минут водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Land Rover, двигался по улице Первомайская и напротив дома №25 столкнулся со стоящим на обочине Renault Sandero, после чего Renault врезался в дерево.
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