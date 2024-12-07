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Константинов допустил самораспад Украины после мирного урегулирования

Константинов допустил самораспад Украины после мирного урегулирования

Мирное урегулирование конфликта на Украине запустит процедуру самораспада страны на отдельные территории.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
А что, у кого то ещё есть сомнения по этому поводу? Надо всего лишь малость: Трампу сдержать своё предвыборное обещание и перекрыть &quot;золотой дождь&quot;. Вот тогда все эти европейские болтуны - просто заткнутся... А на Украине обозлённые и вороватые чиновники уничтожают Зелю... и начинается &quot;Гуляй-поле&quot;... с неизбежным распадом этой химеры, под названием &quot;Украйна&quot;... Приходите и володейте ими!.. Желающие есть???
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