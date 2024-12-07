Константинов допустил самораспад Украины после мирного урегулирования

ВУ

Владимир Уфимцев

А что, у кого то ещё есть сомнения по этому поводу? Надо всего лишь малость: Трампу сдержать своё предвыборное обещание и перекрыть "золотой дождь". Вот тогда все эти европейские болтуны - просто заткнутся... А на Украине обозлённые и вороватые чиновники уничтожают Зелю... и начинается "Гуляй-поле"... с неизбежным распадом этой химеры, под названием "Украйна"... Приходите и володейте ими!.. Желающие есть???