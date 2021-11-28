«Кайрат» выиграл Кубок Казахстана в десятый раз, обыграв «Шахтер» в серии пенальти

«Кайрат» обыграл карагандинский «Шахтер» и завоевал Кубок Казахстана (3:3, 9:8 по пенальти). Голы: Вагнер Лав (6’, 40’), Артур Шушеначев (110’) – Михаил Габышев (48’), Мартин Тошев (75’), Айдос Таттыбаев (97’).
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