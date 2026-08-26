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Царьград

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РВИО создаст учебник по истории Украины для подконтрольных школ

РВИО создаст учебник по истории Украины для подконтрольных школ

Научный директор РВИО Михаил Мягков сообщил о создании в России учебника по истории Украины. Издание предназначается для школ на территориях под контролем киевского режима и будет охватывать период с древних времён, раскрывая происхождение украинизма.

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