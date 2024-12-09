«Аппетиты» энергетиков заставили Пивненко вмешаться в ситуацию

С органов местного самоуправления требуют плату за аренду столбов В конфликтную ситуацию, сложившуюся между карельским филиалом ПАО «Россети Северо Запад» и органами местного самоуправления Карелии вмешалась депутат Госдумы Валентина Пивненко.
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