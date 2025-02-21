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Мондезир: «Смущало грязное прошлое Ефременковой. Мне регулярно присылали ее голые фото, но я был влюблен»

Мондезир: «Смущало грязное прошлое Ефременковой. Мне регулярно присылали ее голые фото, но я был влюблен»

Мондезир старался не комментировать события в жизни Юлии после расставания с ней. Однако в последнее время экс-участник реалити все чаще стал откровенничать с подписчиками о личном.

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