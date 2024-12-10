Европейские фондовые рынки выросли на фоне новостей из Китая и геополитических событий

Европейские фондовые индексы продолжили рост восьмой день подряд. Обещание китайского правительства о более активной фискальной политике и смягчении денежно-кредитной политики положительно сказалось на европейских акциях, особенно в секторе роскоши.
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