Богородский феномен: Ногинск зовет в гости

Материал опубликован в июльском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». «Богородск весьма незначителен, имеет три продольные улицы… Близость Москвы и удобное сообщение с нею совершенно уничтожают торговлю», — сообщалось в середине XIX века в Военно-статистическом обозрении.