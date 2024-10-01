Богородский феномен: Ногинск зовет в гости

Материал опубликован в июльском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». «Богородск весьма незначителен, имеет три продольные улицы… Близость Москвы и удобное сообщение с нею совершенно уничтожают торговлю», — сообщалось в середине XIX века в Военно-статистическом обозрении.
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