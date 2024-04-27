Насколько хорошо вы знаете парки и аллеи Барнаула? Пройдите тест

Вопросы будут про реки, белок и "рыбов" А вы знали, что в одном из парков Барнаула есть свой "штаб белки"? А что там с рыбами в парке "Изумрудный" и что за река течет в "Юбилейном" (а там что, еще и река есть?)? Знали – не знали, а все равно проходите викторину amic.