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"Европа пойдёт по миру" — Колпашников о том, чем может закончится конфликт вокруг Ирана

"Европа пойдёт по миру" — Колпашников о том, чем может закончится конфликт вокруг Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке не может длиться годами — мировая экономика этого не выдержит. Если США не решатся на ядерный удар, им придётся выводить базы из региона.

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