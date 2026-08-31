"Европа пойдёт по миру" — Колпашников о том, чем может закончится конфликт вокруг Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке не может длиться годами — мировая экономика этого не выдержит. Если США не решатся на ядерный удар, им придётся выводить базы из региона.
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