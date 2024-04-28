Дачный сезон – сезон обмана

Эксперты предупреждают об осторожности при дачных покупках и найме строителей С открытием дачного сезона вновь расцветают пышным цветом способы дачного обмана, жертвами которого становятся неосторожные дачники, напоминают эксперты РИА Новости.
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