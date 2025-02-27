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Леонид Слуцкий: Плечом к плечу нас не победить

Леонид Слуцкий: Плечом к плечу нас не победить

В Москве стартовал II Всероссийский форум ЛДПР под лозунгом «Плечом к плечу. За Русскую Победу!». Особое внимание в рамках мероприятия было уделено вопросам реабилитации ветеранов боевых действий и поддержке их семей после завершения специальной военной операции (СВО).

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