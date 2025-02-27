Леонид Слуцкий: Плечом к плечу нас не победить

В Москве стартовал II Всероссийский форум ЛДПР под лозунгом «Плечом к плечу. За Русскую Победу!». Особое внимание в рамках мероприятия было уделено вопросам реабилитации ветеранов боевых действий и поддержке их семей после завершения специальной военной операции (СВО).