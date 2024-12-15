Настоящие патриоты Абхазии, заботящиеся о благе своей страны, не могут испытывать антироссийские настроения.
Симоньян высказалась о патриотах и врагах России в Абхазии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
деточка безграмотная, прежде чем испражнятся словами, см. букварь - как пишется то или иное слово... запомни, деточка, слово "откедова" пишется Слитно!
Ответить
4 час.
Ингерман Ланская
если бы ты, деточка, читал книжки, например, такого ,мало тебе знакомого поэта по фамилии Пушкин и по имени-отчеству Александр Сергеевич, да ещё бы читал географию, то ты б не задавал бы такой глупый и , вместе с тем, малограмотный вопрос - откедова
Ответить
4 час.
Борис Леонтьев
По отношению к абхазам у россиян сложился не верное мнение. Я множество раз бывал в Абхазии и могу сказать, что простые абхазы вполне себе добрые и нормальные люди, а совсем не дармоеды. И они всегда нормально относились и к России и к россиянам. Да, длительное пребывание Абхазии в составе Грузии повлияло на их менталитет и на наше отношение к ним. И те, кто вспоминая СССР ругает отношение к русским в Абхазии в те времена правы, но ошибается только в одном — то были не абхазы, а грузины, которых в сезон на курортах Абхазии было как Педров в Бразилии. И собирались они туда именно для того чтобы облапошивать и обирать отдыхающих. И тогда, да во многом и теперь, весь курортный бизнес в Абхазии и Аджарии контролировался грузинскими ворами в законе. Пытаются они его контролировать и сейчас. Оттого и баламутят периодически абхазов и Абхазию.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии