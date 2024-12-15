Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    глубоко ...🤔Николай Платошкин...
  • Владимир Уфимцев
    Спасибо, что кратко, но умно. Сразу видно, что пишет профи. Божже мой, сколько дилетантов, просто мерзавцев и подлецо..."Ошибка выжившего...
  • саша дмитренко
    ОН  ЗАНИМАЛСЯ  РЕВОЛЮЦИЕЙ!  и  все  комми  считали  его  наследником  лысогоНиколай Платошкин...

Симоньян высказалась о патриотах и врагах России в Абхазии

Симоньян высказалась о патриотах и врагах России в Абхазии

Настоящие патриоты Абхазии, заботящиеся о благе своей страны, не могут испытывать антироссийские настроения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
деточка безграмотная, прежде чем испражнятся словами, см. букварь - как пишется то или иное слово... запомни, деточка, слово &quot;откедова&quot; пишется Слитно!
Ответить
4 час.
Ингерман Ланская
если бы ты, деточка, читал книжки, например, такого ,мало тебе знакомого поэта по фамилии Пушкин и по имени-отчеству Александр Сергеевич, да ещё бы читал географию, то ты б не задавал бы такой глупый и , вместе с тем, малограмотный вопрос - откедова
Ответить
4 час.
Борис Леонтьев
По отношению к абхазам у россиян сложился не верное мнение. Я множество раз бывал в Абхазии и могу сказать, что простые абхазы вполне себе добрые и нормальные люди, а совсем не дармоеды. И они всегда нормально относились и к России и к россиянам. Да, длительное пребывание Абхазии в составе Грузии повлияло на их менталитет и на наше отношение к ним. И те, кто вспоминая СССР ругает отношение к русским в Абхазии в те времена правы, но ошибается только в одном — то были не абхазы, а грузины, которых в сезон на курортах Абхазии было как Педров в Бразилии. И собирались они туда именно для того чтобы облапошивать и обирать отдыхающих. И тогда, да во многом и теперь, весь курортный бизнес в Абхазии и Аджарии контролировался грузинскими ворами в законе. Пытаются они его контролировать и сейчас. Оттого и баламутят периодически абхазов и Абхазию.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх