Симоньян высказалась о патриотах и врагах России в Абхазии

Борис Леонтьев

По отношению к абхазам у россиян сложился не верное мнение. Я множество раз бывал в Абхазии и могу сказать, что простые абхазы вполне себе добрые и нормальные люди, а совсем не дармоеды. И они всегда нормально относились и к России и к россиянам. Да, длительное пребывание Абхазии в составе Грузии повлияло на их менталитет и на наше отношение к ним. И те, кто вспоминая СССР ругает отношение к русским в Абхазии в те времена правы, но ошибается только в одном — то были не абхазы, а грузины, которых в сезон на курортах Абхазии было как Педров в Бразилии. И собирались они туда именно для того чтобы облапошивать и обирать отдыхающих. И тогда, да во многом и теперь, весь курортный бизнес в Абхазии и Аджарии контролировался грузинскими ворами в законе. Пытаются они его контролировать и сейчас. Оттого и баламутят периодически абхазов и Абхазию.