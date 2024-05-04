Петербург потратит почти 35 млн рублей на праздник выпускников «Алые паруса»

Губернатор Беглов подписал постановление о выделении средств. Власти Петербурга выделили из городского бюджета 34 млн 920 тысяч рублей на организацию и проведение праздника выпускников «Алые паруса» в этом году.
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