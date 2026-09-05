В Орловской области пошли опята

Орловцы снимают первый урожай осенних опят. Фотографии грибов появились в социальных сетях. На снимке запечатлён ствол берёзы, обильно усыпанный малышками.
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