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Пугачева обедает на Кипре в компании Олега Тинькова*

Пугачева обедает на Кипре в компании Олега Тинькова*

В настоящее время народная артистка СССР Алла Пугачева находится на Кипре. Обычно звезда проводит свободное время в кругу семьи, но недавно она решила пообедать со своим новым приятелем Олегом Тиньковым*.

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Наталья Иванова
Попрошайка! Подоить может получится богатого буратину.
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