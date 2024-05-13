Пугачева обедает на Кипре в компании Олега Тинькова*

В настоящее время народная артистка СССР Алла Пугачева находится на Кипре. Обычно звезда проводит свободное время в кругу семьи, но недавно она решила пообедать со своим новым приятелем Олегом Тиньковым*.
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