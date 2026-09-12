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Марсианские ледники по составу аналогичны вечной мерзлоте Якутии

На поверхности Марса обнаружены участки с замерзшей водой, которые по своему составу и структуре сопоставимы с вечной мерзлотой, распространённой в Якутии.

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