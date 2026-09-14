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Мировое обозрение

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Медведчук заявил об ослаблении позиций Зеленского на фоне укрепления РФ

Медведчук заявил об ослаблении позиций Зеленского на фоне укрепления РФ

Позиции Владимира Зеленского на международной арене стремительно слабеют — и причин тому сразу несколько.

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