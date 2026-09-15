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Курские новости

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В Курске очищены 58 остановочных павильонов от незаконной рекламы

В Курске очищены 58 остановочных павильонов от незаконной рекламы

В Курске привели в порядок 58 остановочных павильонов, очистив их от незаконной рекламы. «Курскэлектротранс» присоединится к работе после улучшения погодных условий.

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