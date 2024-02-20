Патрушев рассказал о планах РФ поставить за рубеж до 70 млн т зерна

Поставки зерна из России в зарубежные страны по итогам 2024 года могут составить 70 млн т, сообщил 20 февраля министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным.
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