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"Как дуговая сварка": Медведев заявил, что в целях СВО придётся дойти до Киева

"Как дуговая сварка": Медведев заявил, что в целях СВО придётся дойти до Киева

Дмитрий Медведев ответил на вопросы о целях СВО в беседе с российскими журналистами.Сегодня в интервью с российскими журналистами зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев сделал несколько смелых заявленией, касаемых целей СВО.

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