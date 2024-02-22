"Как дуговая сварка": Медведев заявил, что в целях СВО придётся дойти до Киева

Дмитрий Медведев ответил на вопросы о целях СВО в беседе с российскими журналистами.Сегодня в интервью с российскими журналистами зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев сделал несколько смелых заявленией, касаемых целей СВО.
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