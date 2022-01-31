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«Арсенал» купил защитника «Колорадо Рэпидс» Трасти. Он останется в МЛС до конца сезона

Защитник Орсон Трасти перешел из «Колорадо Рэпидс» в «Арсенал». Игрок останется в своей нынешней команде до конца сезона на правах аренды.

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