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"Ревела от радости": Агата Муцениеце одержала в суде победу над Павлом Прилучным

"Ревела от радости": Агата Муцениеце одержала в суде победу над Павлом Прилучным

Суд вынес решение о месте жительства сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.Телеведущая и актриса Агата Муцениеце поделилась с подписчиками в соцсетях, что суд встал на её сторону и определил место жительства её 11-летнего сна Тимофея.

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