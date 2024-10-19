"Ревела от радости": Агата Муцениеце одержала в суде победу над Павлом Прилучным

Суд вынес решение о месте жительства сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.Телеведущая и актриса Агата Муцениеце поделилась с подписчиками в соцсетях, что суд встал на её сторону и определил место жительства её 11-летнего сна Тимофея.