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Завод счетчиков из Мытищ повысит выработку по нацпроекту

Завод счетчиков из Мытищ повысит выработку по нацпроекту

Компания «Водомер» из Мытищ стала участником федерального проекта «Производительность труда». Вместе со специалистами Регионального центра компетенций предприятие планирует оптимизировать поверку, ремонт и сервисное обслуживание приборов учета.

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