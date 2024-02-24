Добрый Мир
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Добрый Мир

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Армения заморозила членство в ОДКБ: рассказываю, что на это ответила Россия

Армения заморозила членство в ОДКБ: рассказываю, что на это ответила Россия

Вчера 51K прочитали Похоже, самые худшие предсказания по поводу Армении начинают сбываться.

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Комментарии
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ТП
Татьяна Полякова
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16 час.
Стефания Новак
Пашинян давно посматривал на запад неужели наши руководители этого не замечали. сколько раз в интернете все время говорили о заморозке ОДКБ но Песков делал вид что ничего не слышал и не видел о чем писалось в интернете. зачем придуриваться?  Уж не либерал секретарь ?
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10 час.
Владимир Самборский
Теперь Азерам руки развязаны - рубите,ребята, зангезурский коридор в Нахичевань! Мы (Россия) ничего против не имеем!
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8 час.

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