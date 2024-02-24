Армения заморозила членство в ОДКБ: рассказываю, что на это ответила Россия

Стефания Новак

Пашинян давно посматривал на запад неужели наши руководители этого не замечали. сколько раз в интернете все время говорили о заморозке ОДКБ но Песков делал вид что ничего не слышал и не видел о чем писалось в интернете. зачем придуриваться? Уж не либерал секретарь ?