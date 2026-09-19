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Журнал «Профиль»

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На Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google подали в суд из-за предупреждений по поводу ИИ

На Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google подали в суд из-за предупреждений по поводу ИИ

Накануне, 18 сентября, в суд Северного округа Калифорнии был подан иск, который обвиняет ИИ-компании в сговоре ради замедления развития ИИ, сообщает Politico 19 сентября 2026 года, в субботу.

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