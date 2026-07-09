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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Внебрачный сын, череда любовниц и осуждение СВО: какой на самом деле Константин Райкин

Внебрачный сын, череда любовниц и осуждение СВО: какой на самом деле Константин Райкин

  Константин Райкин был некрасивым и мелкорослым, но очень любвеобильным. Он продолжил дело отца и стал артистом, почему же он жаловался на известную фамилию? Был ли наказан за роман со своей студенткой и её подругой? А также о том, как он поддержал присоединение Крыма, осудил СВО и оскорбил верующих, но написал целую книгу о себе любимом.

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