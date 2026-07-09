Внебрачный сын, череда любовниц и осуждение СВО: какой на самом деле Константин Райкин

Константин Райкин был некрасивым и мелкорослым, но очень любвеобильным. Он продолжил дело отца и стал артистом, почему же он жаловался на известную фамилию? Был ли наказан за роман со своей студенткой и её подругой? А также о том, как он поддержал присоединение Крыма, осудил СВО и оскорбил верующих, но написал целую книгу о себе любимом.