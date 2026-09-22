Фестиваль гребного слалома в Богородском пройдет 25–26 сентября

В посёлке Богородское 25 и 26 сентября пройдёт бесплатный фестиваль гребного слалома, в программе которого показательные выступления ведущих спортсменов страны и квалификационные заезды.
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