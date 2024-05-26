Салават абый, Хәмдүнә апа турында берничә сүз әйтегез әле, дигәнг

Салават абый, Хәмдүнә апа турында берничә сүз әйтегез әле, дигәнгә, ул башта озак дәшмәде, ә аннан борын эченнән нәрсәдер мыгырданды да китеп барды.
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Салават абый, Хәмдүнә апа турында берничә сүз әйтегез әле, дигәнгә, ул башта озак дәшмәде, ә аннан борын эченнән нәрсәдер мыгырданды да китеп барды.