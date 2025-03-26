Свергнутый «король Донбасса» ищет связи с Москвой

Украинские олигархи начали готовиться к новым реалиям, но к каким именно, они сами не знают Светлана Гомзикова На фото: бизнесмен Ринат Ахметов (Фото: Константин Сазончик/ ТАСС) Материал комментируют: Богдан Безпалько Вовремя предать — значит, предвидеть.