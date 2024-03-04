5 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Сегодня в России отмечают профессиональный праздник преподавателей мореходных училищ. А во всем мире в этот день принято отказываться от различных гаджетов, чтобы отдохнуть от непрерывного информационного шума.
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