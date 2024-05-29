🚰 Часть Керчи останется без воды из-за аварийных работ на сетях В период с 9:00 30 мая до 9:00 31 мая ограничат водоснабжение в части районов города, сообщили в МинЖКХ Крыма.
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🚰 Часть Керчи останется без воды из-за аварийных работ на сетях В период с 9:00 30 мая до 9:00 31 мая ограничат водоснабжение в части районов города, сообщили в МинЖКХ Крыма.