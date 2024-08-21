«Мы приехали воровать, насиловать и наказывать!»: Весёлые блогеры, снявшие «пародийное» видео с угрозами, уже извиняются, стоя на коленях. Смешно?

Оказывается, можно шутить совершенно по любому поводу, а если разбавлять свои прибаутки самой отборной матерщиной, то совсем обхохочешься.
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