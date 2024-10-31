МАГАТЭ: на одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды

На Запорожской атомной электростанции проводятся ремонтные работы на одном из шести реакторов после того, как была обнаружена незначительная утечка воды из импульсной линии, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии