Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МАГАТЭ: на одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды

МАГАТЭ: на одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды

На Запорожской атомной электростанции проводятся ремонтные работы на одном из шести реакторов после того, как была обнаружена незначительная утечка воды из импульсной линии, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

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