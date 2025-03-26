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Цеков: Киев может гарантировать безопасность судоходства в Черном море

Замглавы Государственного Совета Республики Крым Сергей Цеков проинформировал о том, что украинское правительство не может дать никаких гарантий относительно того, что торговые суда без рисков смогут двигаться по Черноморской акватории.

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