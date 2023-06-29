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Динозавры, Лазарев, два терабайта: участники фестиваля получили доступ к артефактам и интернету

Динозавры, Лазарев, два терабайта: участники фестиваля получили доступ к артефактам и интернету

Три июньских дня в деревне Шестаково были жаркими, ведь здесь проходил научно-популярный фестиваль «Динотерра»! Несмотря на то, что Шестаково находится в отдалении от крупных городов, интернет здесь был шустрым, и за выходные участники фестиваля прокачали почти два терабайта трафика!В течение трех дней, несмотря на дождь, который то начинался, то заканчивался, гости фестиваля активно участвовали в научно-познавательных лекториях, изучали места раскопок, играли в квизы, смотрели мультфильмы и фильмы, стреляли из луков и катались на лодках… А еще танцевали и подпевали популярным артистам – Клаве Коке, Юле Савичевой и Сергею Лазареву.

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