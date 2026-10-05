Нижегородскому тренеру Кукушкину утвердили приговор за убийство росгвардейца: хроника дела

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 октября, ФедералПресс. Нижегородский областной суд отказал прокуратуре в удовлетворении апелляционного представления на второй оправдательный приговор, вынесенный коллегией присяжных детскому тренеру по рукопашному бою Николаю Кукушкину.
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