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iQiyi трансформирует коммерческие пространства в иммерсивные тематические парки

iQiyi трансформирует коммерческие пространства в иммерсивные тематические парки

Китайский стриминговый гигант iQiyi переосмысливает будущее офлайн-розницы, интегрируя свои популярные интеллектуальные свойства (IP) в иммерсивные городские тематические парки, призванные дарить уникальные эмоциональные впечатления.

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