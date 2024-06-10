Нижегородцы могут подать заявку на участие в фестивале-конкурсе «Арзамасские купола»

В Арзамасе с 28 по 30 июля 2024 года пройдет XIII фестиваль «Арзамасские купола». Для участия в его конкурсной части приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания.
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