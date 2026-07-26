В России отмечается День Военно-морского флота

Ежегодно в последнее воскресенье июля Россия отмечает День Военно-морского флота. В 2026 году торжественные мероприятия охватят многие города страны, а культурные площадки подготовили специальные программы для гостей.
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