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За рулем

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Новая версия популярного кроссовера Belgee уже у дилеров

Новая версия популярного кроссовера Belgee уже у дилеров

Кроссовер Belgee Х50 вернулся на российский рынок в новой версии. В частности, первые такие автомобили появились в дилерском центре «Прагматика» в Санкт Петербурге, рассказали агентству «Автостат» в компании.

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