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Царьград

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В Екатеринбурге хакеры обрушили сервис "Фрисби"

В Екатеринбурге хакеры обрушили сервис "Фрисби"

Через эту платёжную систему горожане оплачивают коммунальные услугиервис "Фрисби", через который тысячи екатеринбуржцев оплачивают коммунальные услуги, интернет, телевидение, пополняют транспортные карты, обрушился 30 августа в Екатеринбурге.

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